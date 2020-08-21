Москва, , 11:50 — REGNUM Рост стоимости однокомнатных квартир и студий говорит о том, что спрос населения сконцентрировался в сегменте наиболее бюджетного жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«Повышение цен в самом дешевом или самом простом сегменте недвижимости говорит только об одном — спрос сконцентрировался в этой зоне», — сказал Колташов.

Данная динамика указывает, что люди не имеют средств, чтобы покупать двухкомнатные квартиры и тем более трёхкомнатные, а вместо них вынуждены брать студии.

«Эти данные мы получаем в условиях, когда более 400 тысяч заявок сейчас подано на льготные ипотечные кредиты», — подчеркнул Колташов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованиям в России на 13,2% выросли цены на небольшие квартиры с начала 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснил, как самоизоляция сказалась на росте стоимости жилья