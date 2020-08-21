Киев, , 11:32 — REGNUM Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к премьер-министру страны Денису Шмыгалю с предупреждением о возможных панических настроениях на рынке и появлении препятствий для аграрного экспорта.

Соответствующее обращение обнародовано 21 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

По заявлению ассоциации, к таким проблемам ведёт запланированная правительством реорганизация госпродпотребслужбы.

«Реорганизация госпродпотребслужбы во время «горячего» сезона даст негативный сигнал на внешние рынки, о нежелательных последствиях которого специалисты только могут догадываться», — подчеркивают специалисты.

Также в ассоциации напомнили об уже достигнутых успехах на аграрном поприще:

«Ежегодно аграрный экспорт обеспечивает Украине более 40% валютных поступлений. Только экспорт зерна принес стране в прошлом году около $10 млрд. Украина вышла на второе место после США по этому показателю, обойдя Аргентину и Россию», — говорится в заявлении.

В завершение отмечается, что Украина сейчас «уверенно движется» к показателю производства в 100 млн тонн зерновых и масличных культур и 70 млн тонн экспорта до 2022 г.

ИА REGNUM напоминает, что 19 августа министерство экономики Украины ухудшило прогноз урожая зерновых нынешнего года с 72 млн тонн до 70 млн тонн, поскольку погодные условия последних недель вызвали или потерю потенциального урожая кукурузы, или существенное его снижение.

До этого власти страны вместе с участниками рынка зерна согласовали предельный объем экспорта зерна в 2020/2021 маркетинговом году на уровне 17,5 млн тонн пшеницы.