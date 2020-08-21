Москва, , 11:30 — REGNUM Правительство России поручило Министерству строительства и Министерству финансов представить предложения по субсидированию процентной ставки по кредитам на расселение аварийного жилья. Об этом 21 августа сообщается на сайте правительства.

Кроме того, Минстрою, Минфину, Минэкономразвития и Фонду содействия реформирования ЖКХ поручено до 14 сентября разработать изменения в закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по ускорению темпов завершения программ переселения из аварийного жилья.

Также правительство поручило Минфину обеспечить предоставление из средств федерального бюджета в 2020 году 50 млрд рублей Минстрою в целях опережающего расселения аварийного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство примет меры, чтобы ускорить расселение аварийных домов. Глава правительства привёл данные по расселению с 2019 года: освобождено 1,3 млн кв. метров аварийного жилья, условия проживания улучшили 85 тыс. человек.

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