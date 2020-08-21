Киев, , 11:34 — REGNUM Из-за отсутствия поддержки со стороны властей предприятие на Украине, где осуществляется производство вездеходов Sherp, в ближайшее время может закрыться. Об этом заявил гендиректор автокомпании Ярослав Пригара в соцсети Facebook.

Теперь руководство компании намерено открыть производство в дальнем зарубежье.

«Мы сообщили, что хотим строить новое предприятие в 2019 году. Заявили и обратились к профильным госорганам с запросом предложить условия, на которых возможно строительство завода», — написал Пригара.

Он добавил, что сейчас компания ждёт предложения на размещение своего производства в других странах. На данный момент приглашение выпускать вездеходы «Шерп» выслали уже шесть стран. По словам топ-менеджера, все эти страны имеют ВВП на душу населения гораздо выше, чем на Украине.

Ранее в сети прошла премьера премиум-вездехода «Север» стоимостью 4,6 млн рублей. Для изготовления большинства деталей вездехода использовали алюминий.

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