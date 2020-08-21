Горно-Алтайск, , 11:15 — REGNUM В Республики Алтай, Карелия и Туве направлено финансирование на реализацию индивидуальных программ развития. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе алтайского регионального правительства, около 221 млн рублей уже поступили в регионы.

«Оставшиеся средства будут направлены до конца третьего квартала. Всего для реализации индивидуальных программ развития в 2020 году выделено по 1 млрд рублей на каждый субъект», — отметили в правительстве.

Добавим, в 2020 году в рамках программы в Горном Алтае будут построены 15 детских садов, несколько промышленных парков и молочная ферма. Всего планируется создать в республике до 1,9 тыс. рабочих мест.

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