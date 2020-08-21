Москва, , 11:13 — REGNUM Увеличение поставок продукции АПК на внутренний рынок необходимо. Это важно для того, чтобы избежать временного дефицита продуктов питания и связанного с ним роста цен, который, к сожалению, бывает очень даже постоянным, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Например, рост цен на гречневую крупу и временный дефицит гречки в магазинах в марте 2020 года был связан не только с потребительским ажиотажем во время пандемии коронавируса, но и с произошедшим ранее сокращением посевных площадей под гречиху.

А торжественные репортажи отечественных СМИ о том, что Китай собирается увеличивать закупки свинины из России, вызывает обеспокоенность покупателей, они опасаются, что свинина будет экспортироваться в Китай в ущерб внутреннему рынку, и что из-за этого свинина резко подорожает.

Цены на некоторые продукты питания очень сильно зависят от погоды и капризов неустойчивого климата в России, в частности, цены на сахар, которые могут достаточно резко колебаться от года к году и в зависимости от сезона.

Полагаю, что для сглаживания таких ценовых колебаний можно было бы наладить внутренний биржевой рынок сельскохозяйственной продукции, как это уже есть в странах «большой семёрки», и на бирже бы определялись рыночные оптовые цены продуктов питания, которые были бы ориентиром для поставщиков и, вероятно, для розничной торговли.

Конечно, сельскохозяйственная биржа имела бы некоторые издержки в том контексте, что со временем рынок фьючерсов на сельхозпродукцию оторвался бы от спотового рынка, как это происходит, например, на нефтяном рынке.

Но у нас надо сначала создать и запустить сам биржевой механизм, а потом уже решать проблемы его «сопутствующего ущерба», точнее, некоторых недостатков, потому что механизма ценообразования лучше биржевого человечество пока не изобрело», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, биржевую торговлю морепродуктами и соей могут запустить в ближайшее время в Российской Федерации.

Читайте также: В России могут расширить биржевую торговлю сельхозпродукцией — ФАС