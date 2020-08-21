Тбилиси, , 11:17 — REGNUM Авиакомпания Turkish Airlines возобновит регулярные рейсы из Тбилиси в Стамбул с 29 августа. Об этом 20 августа сообщило посольство Турции в Грузии на своей странице в соцсети в Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Страны возобновляют авиасообщение и открывают границы — трансляция»

Сообщается, что самолеты будут возить пассажиров только из Тбилиси в Стамбул. Обратные рейсы пока не планируются. Перелеты будут осуществляться каждую субботу в 3:55 по тбилисскому времени (2:55 мск).

В посольстве отметили, что уже стартовала продажа билетов на рейсы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии международное авиасообщение восстановлено только по маршрутам из Тбилиси в Мюнхен, Париж и Ригу. Запрет на остальные авиаперевозки пассажиров продлен до 30 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Разрешение на работу в Турции получили более 1 тыс. жителей Грузии