Благовещенск, , 11:06 — REGNUM Иск генподрядчика объектов космодрома «Восточный» — ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» удовлетворён арбитражем Москвы. Суд обязал субподрядчика — ЗАО «Корпорация Кольцо», с которым договоры были расторгнуты досрочно, «осуществить передачу строительной площадки», освободив её от разнообразного имущества. Решение может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

ЗАО было исполнителем по контрактам, заключённым в 2015 году, на работы в рамках проекта создания промышленной строительно-эксплуатационной базы (II этап космодрома «Восточный»). Они были подписаны в рамках госконтракта от 2014 года, заключенного между ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» (генподрядчик) и ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» (заказчик). Стройплощадку субподрядчику передали в сентябре 2015 года, после чего он завёз на земельный участок вагончики-бытовки и стройматериалы.

«В связи с ненадлежащим выполнением субподрядчиком своих обязательств по контракту, генподрядчиком приняты не все работы, спорные материалы и оборудование в рамках выполнения работ генподрядчику не передавались», — отмечалось в материалах суда.

В 2018 году генподрядчик уведомил ЗАО «Корпорация Кольцо» об одностороннем расторжении контрактов, но тот не освободил участок от своего имущества, что и стало основанием для обращения в суд.

Судья обязал освободить участок площадью 9 339 724 кв. м от имущества ЗАО и в течение семи дней с момента вступления решения в силу передать строительную площадку генподрядчику. Если этого не будет сделано, истец получил право выполнить работы самостоятельно, возложив расходы на вторую сторону.

Напомним, в Роскосмосе в июле 2020 года сообщили, что пуск ракеты «Ангара» с нового стартового стола планируется выполнить в конце 2023 года.