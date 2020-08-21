Пермь, , 10:58 — REGNUM рубдей.

Спикер Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих за 2019 год задекларировал доход в размере 6,9 млн рублей. В собственности председателя регионального парламента находятся два земельных участка (1 648 и 969 кв. м), две квартиры (128,9 и 76,3 кв. м), объект незавершенного строительства (417 кв. м), два машиноместа и автомобиль Audi TT. Годовой доход супруги составил почти 27,5 млн рублей. Она владеет гостевым домом (255,2 кв. м), долями земельного участка и квартиры. Отчеты о доходах депутатов опубликованы на портале Заксобарния региона.

Стоит отметить, что доходы супружеской пары Сухих по сравнению с 2018 году увеличились. Тогда спикер отчитался о 6,5 млн рублей, а его супруга — о 25,8 млн рублей.

Самый высокий доход среди пермских депутатов — у бывшего гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», предпринимателя Николая Благова. Он задекларировал 379,8 млн рублей, из которых 365,9 млн являются расходами по операциям с ценными бумагами. В собственности находится четыре земельных участка общей площадью более 414 тыс. кв. м и еще половина участка площадью 20 тыс. кв. м, а также пять жилых домов, квартира, семь нежилых зданий, нежилой садовый дом, два автомобиля (М-21 и Genesis G80), два грузовика, снегоход, катер, прицеп МЗСА 817 708.

По размеру годовых доходов (более 100 млн рублей) также лидируют гендиректор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов — 198 млн рублей и президент АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов — 171,2 млн рублей.

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