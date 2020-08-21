Москва, , 10:54 — REGNUM Крупнейшие российские авиакомпании почти вдвое снизили цены на внутренние авиаперелёты. Такие выводы сделала газета «Ведомости» на основании анализа стоимости самых доступных билетов из Москвы в 15 городов с наибольшим трафиком.

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Так, выяснилось, что уже сейчас стоимость билетов на осень на десятки процентов меньше, чем была в начале лета. Так, перевозчик S7 Airlines вдвое снизил цены на перелеты в Уфу, на 40% для перелетов в Краснодар, Пермь, Сочи и Новосибирск.

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Билеты у авиакомпании «Аэрофлот» в направлении Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара подешевели на 40%. Стоимость авиаперелётов до Самары, Перми и Иркутска упала на 30%, снижение цен по другим направлениям не превышало 20%.

У лоукостера «Победа» билеты по всем направлениям подешевели в два-три раза по сравнению с прошлым годом.

Как пояснил руководитель московского офиса Bain&Company Юрий Спекторов, снижение цен связано с ограничением международных перелётов.

«Российские авиакомпании вынуждены переориентироваться на внутренние направления, где наблюдается избыток емкостей и, как следствие, ценовой демпинг», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным аналитиков сервиса Tutu.ru, летом 2020 года цены на авиабилеты в Петербург обрушились в среднем на 21% по сравнению с аналогичными месяцами 2019 года. Самые серьезные изменения произошли в ценообразовании на московском направлении — стоимость билетов упала на 53%. Полеты между двумя городами в среднем стоят 4 тыс. 200 рублей туда и обратно.