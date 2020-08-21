Киев, , 10:54 — REGNUM По состоянию на середину августа на Украине на одно рабочее место претендовали девять безработных.

Об этом сообщает 21 августа «Украинский бизнес-ресурс» со ссылкой на информацию пресс-центра госслужбы занятости.

В сообщении отмечается, что наибольший спрос сейчас зафиксирован на следующие специальности: квалифицированные рабочие с инструментом; по обслуживанию и эксплуатации оборудования; работники сферы торговли и услуг; неквалифицированные работники.

А вот спрос на инспекторов, провизоров, экономистов, инженеров и врачей существенно меньше (издание не приводит конкретных цифр). Отмечается, что с начала действия карантина количество вакансий в базе данных службы составляло 285 тыс. Непосредственно в июле работодатели подали 61 тыс. вакансий — это на 5% больше, чем в июне, и на 40% больше по сравнению с апрелем текущего года.

ИА REGNUM напоминает, что специалисты и эксперты утверждают — реальная безработица на Украине в разы больше, чем сообщают чиновники, и более того — осенью ситуация еще ухудшится. В конце июля Центр экономической стратегии обнародовал исследование, согласно которому безработных в стране, включая т. н. «скрытую безработицу», более 3 млн человек.