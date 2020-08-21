Киев, , 10:48 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины сейчас работают над законопроектом, который призван бороться с должниками по услугам ЖКХ, сообщило 21 августа украинское издание ТСН.

В материале говорится, что если инициатива будет принята, у должников из официальной зарплаты могут начать списывать 25% на выплату задолженности, или же арестуют имущество.

Подобная законодательная инициатива крайне необходима, утверждают в профильном министерстве развития общин и территорий Украины.

«Надеяться на то, что будут вовремя отремонтированы тепловые сети или сети водоснабжения, или приняты меры для введения энергосберегающего оборудования… у нас таких надежд нет. Потому что достаточно большая задолженность у определенной категории потребителей», — заявила в своем комментарии изданию заместитель министра Наталья Хоцяновская.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада сейчас на летних каникулах и начнет свою работу в сентябре.

Согласно официальной информации, по состоянию на 1 июля общая задолженность за жилищно-коммунальные услуги на Украине составила 29,6 млрд грн (без учета оплаты за газ и электричество). Эта сумма на 901,4 млн грн меньше, чем на начало года, отмечают в профильном министерстве. Больше всего задолжали потребители Киева, а также Днепропетровской и Харьковской областей.