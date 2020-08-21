Москва, 21 августа 2020, 10:44 — REGNUM России под силу справиться с любым экономическим кризисом, не прибегая к помощи извне, убеждена доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Об этом она заявила 21 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что государственные заимствования в 2020 году могут вырасти до 4,1 трлн рублей.
Например, как пояснила Новикова, использовать накопительные фонды государства или пересмотреть инвестиционные программы с сокращением бюджета по ним.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём международных резервов России за неделю сократился на 10,5 млрд долларов, или на 1,7%, и по состоянию на 14 августа составил 590,2 млрд долларов.
Читайте ранее в этом сюжете: Международные резервы России за неделю сократились на $10,5 млрд
Читайте развитие сюжета: Делягин жестко раскритиковал планы властей РФ нарастить госзаимствования