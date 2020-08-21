Москва, , 10:44 — REGNUM России под силу справиться с любым экономическим кризисом, не прибегая к помощи извне, убеждена доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Об этом она заявила 21 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что государственные заимствования в 2020 году могут вырасти до 4,1 трлн рублей.

«Уже сейчас государственный долг многих развитых стран превышает 100% к ВВП. Сюда можно отнести и США, Италию, Бельгию, Португалию, Грецию и т. д. Вместе же с коммерческим долгом общий долг многих стран выглядит ошеломляюще. И все это делается под обещания ускоренного роста экономики в будущем, что само по себе неочевидно, — сказала Новикова. — У России внешний госдолг на сегодня составляет 12,5%, что достаточно хороший показатель по сравнению с другими странами. Если сейчас начать наращивать внешние заимствования, то непременно уровень экономической зависимости страны от зарубежных кредиторов резко возрастёт. На Украине политика заимствования привела в том числе и к продаже предприятий западным кредиторам, что означает практически полный контроль над экономикой страны. Всё-таки для России хотелось бы видеть несколько иной план действий по выведению страны из экономического кризиса».

Например, как пояснила Новикова, использовать накопительные фонды государства или пересмотреть инвестиционные программы с сокращением бюджета по ним.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём международных резервов России за неделю сократился на 10,5 млрд долларов, или на 1,7%, и по состоянию на 14 августа составил 590,2 млрд долларов.

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