Москва, , 10:41 — REGNUM Низкие доходы граждан России приводят к тому, что в стране растет вероятность невыплат по ипотеке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 августа заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал слова генерального директора компании ДОМ. РФ Виталия Мутко, который констатировал, что 40% граждан РФ неспособны взять ипотеку.

«По большей части это так. Ипотека продолжает оставаться дорогой для практически половины населения. Взять ипотеку могут около 40% экономически активного населения страны. Низкие доходы вызывают риски финансовых проблем, растет вероятность невыплат по ипотеке. Ведь выплаты по ипотеке забирают более половины доходов граждан, к тому же доходы не растут, а доступность ипотеки не улучшается, — сказал Алиев. — Необходимо активно заниматься развитием рынка ипотечных облигаций. На начальном этапе с обязательным управлением государственной управляющей компании, а если рынок будет расти, не теряя надежности, то можно перейти к германской модели, по которой можно будет привлечь корпоративные (банковские) облигации».

Напомним, как сообщалось ранее, Мутко заявил, что ипотека не позволяет улучшать жилищные условия семей с невысокими доходами и что даже при нулевой ставке около 40% жителей России не могут ее себе позволить.