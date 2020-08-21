Москва, , 10:25 — REGNUM Центральный банк России с 21 августа аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Славянский кредит» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

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Решение ЦБ принято по просьбе руководства банка «Славянский кредит» на основании общего собрания участников о добровольной ликвидации кредитного учреждения.

По величине активов КБ «Славянский кредит» занимал 287-е место в банковской системе РФ. В банке будет назначена ликвидационная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 3 августа отобрал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Оргбанк».

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