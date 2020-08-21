Чита, , 10:23 — REGNUM Ростуризм обнародовал подробности участия в программе приобретения туристической путёвки с кешбэком. Как сообщает сегодня, 21 августа, пресс-служба забайкальского губернатора, купить такой тур с компенсацией в размере от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей можно будет с 21 по 28 августа.

Для приобретения путёвки нужно с 21 по 28 августа зайти на сайт мирпутешествий. рф и выбрать регион. Обязательное условие: продолжительность путешествия должна составлять не менее пяти дней (четырех ночей).

«Если вы никогда раньше не бывали на Дальнем Востоке или в российской Арктике, сейчас самое время запланировать поездку туда. Бессмысленно рассказывать об удивительной, даже экзотической для жителей средней полосы и южных широт России красоте этих мест. Призываю всех, включая никогда не рассматривавших для себя местом отдыха дальневосточные и северные регионы, поехать туда», — призвал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, постановление о правилах возврата средств (кешбэк) при покупке туров и круизов по России подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Кешбэк за туры по России будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Участвовать в программе предложено всем субъектам РФ.

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