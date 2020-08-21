Джакарта, , 09:53 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что ее страна может сократить торговый дефицит с Китаем на 46%, сообщает Antara.

По словам главы МИД Индонезии, стоимость экспорта Индонезии в Китай увеличилась на 11,74% до $13,77 млрд в первом полугодии 2020 года по сравнению со стоимостью экспорта в первом полугодии 2019 года, которая составила $12,32 млрд.

Что касается расширения торгового сотрудничества между двумя странами, Ретно Марсуди на встрече предложила сформировать совместную рабочую группу по торговле с Китаем.

«Индонезия предлагает совместную рабочую группу по торговле, чтобы облегчить различные торговые барьеры и способствовать открытию китайского рынка для индонезийских товаров», — отметила Ретно Марсуди.

Инвестиции Китая в Индонезию увеличились в первом полугодии 2020 года.

В первом полугодии 2020 года инвестиции увеличились с $2,2 млрд до $2,4 млрд, что на 9% больше, чем в первом полугодии 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства Индонезии и Китая договорились об организации необходимого транспортного коридора для важных деловых поездок между странами во время пандемии.

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