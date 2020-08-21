Сухум, , 09:54 — REGNUM Итоги реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017−2019 годы и ряд других вопросов обсудили 20 августа абхазский президент Аслан Бжания и прибывший в Сухум замминистра экономического развития России Михаил Бабич. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Сообщается, что Бабич сначала осмотрел ряд объектов, которые входят в инвестпрограмму, финансируемую из России, и остался удовлетворен увиденным.

«Сегодня мы посмотрели ряд объектов, которые входят в инвестпрограмму. Очень хорошие впечатления. Мы также обсудили вопросы энергообеспечения республики, казначейское исполнение бюджета, доходов того предполагаемого дефицита, который ожидаем до конца года», — рассказал пресс-службе замминистра экономического развития РФ.

Он также отметил перспективность развития туризма в республике и сказал, что нужна «гармонизация законодательства в этом направлении».

Напомним, ранее Бжания, обсуждая итоги реализации инвестпрограммы с министром экономики Абхазии Кристиной Озган, заявил, что узнал об «огромном количестве нарушений и хищений» при строительстве. Глава минэкономики республики в свою очередь ему сообщила о том, что в ряде случаев по объектам этой программы выявили низкое качество проектной документации. По ее словам, это привело к увеличению сроков строительства и стоимости работ.

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