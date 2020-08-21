Ростов-на-Дону, , 09:48 — REGNUM Госпиталь для пациентов с коронавирусом, развёрнутый на базе больницы №20 в Ростове-на-Дону, получит 51 млн рублей. Средства будут направлены на покупку дополнительного оборудования, сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве.

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Так, на средства, выделенные из облбюджета, будут куплены 11 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 37 аппаратов неинвазивной вентиляции лёгких и другое медоборудование.

В настоящее время лечение в госпитале проходят 246 пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус (по данным на утро 20 августа). Стационар рассчитан на 300 пациентов.