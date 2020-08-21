Село Красный Чикой, Забайкальский край, , 09:44 — REGNUM Один из резидентoв территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» — пеллетный завод в Красночикойском районе выпустил первые 15 тонн материала. Как сообщает сегодня, 21 августа, пресс-служба забайкальского губернатора, топливные гранулы (пеллеты) изготавливаются из отходов деревообработки. Производство расположено в селе Красные речки.

«Подготовка предприятия к работе идет по плану. Мы в свою очередь будем оказывать поддержку таким производствам, продумывать откуда брать отходы лесного производства для переработки, создавать необходимые условия, чтобы и экологическая ситуация улучшалась», — сказал вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.

Основной запуск завода запланирован на сентябрь 2020 г.

Как уже сообщало ИА REGNUM в начале января 2020 года сообщалось, что власти Забайкалья планируют улучшить инвестиционный климат в регионе и привлечь на территорию опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» новых резидентов. По словам министра экономического развития Александра Бардалеева, особый режим уже позволил получить для реализации проектов на территории края порядка 7,8 миллиарда рублей.

Завод по производству пеллет (топливных гранул) начал работу 1 мая 2020 г. Присутствовавший при этом событии губернатор Забайкальского края Александр Осипов отметил, что такое топливо поможет улучшить экологическую ситуацию в регионе.

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