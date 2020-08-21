Ростов-на-Дону, , 09:39 — REGNUM В Ростовской области руководители министерств отчитались о доходах за 2019 год. Декларации глав ведомств опубликованы на сайте донского правительства, передаёт ИА REGNUM.

Так, лидирует по уровню годового заработка министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева. В декларации она указала доход в размере 3 млн 234 тыс. 28,84 рубля. Министр владеет квартирой площадью 74 кв. метра и автомобилем Audi A3. В пользовании находится квартира (59 кв. метров).

Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко в минувшем году заработал 3 млн 209 тыс. 828,33 рубля. Его супруга добавила в семейную копилку 1 млн 266 тыс. 755,82 рубля. В собственности у министра доля в квартире (69,6 кв. метра), квартира (45,7 кв. метра) и автомобиль Volvo S80.

Министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина заработала 3 млн 135 тыс. 143,33 рубля. Она владеет несколькими земельными участками, ей принадлежит доля в квартире (61 кв. метр) и жилое помещение (26,4 кв. метра).

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, оказавшаяся в 2019 году под следствием, заработала 3 млн 20 тыс. 418,44 рубля. В собственности главы ведомства — два земельных участка, квартира (96 кв. метров) и место на автостоянке.

Годовые доходы остальных министров оказались ниже отметки в 3 млн рублей. Наименьший доход указан в декларации министра имущественных и земельных отношений Ростовской области Николая Толмачёва — 2 млн 214 тыс. 425,75 рубля.