Душанбе, , 09:39 — REGNUM Приток иностранных инвестиций в Таджикистан по итогам 2020 года планируется на уровне $682 млн, что на 12,3% больше, чем в 2019 году. Это следует из прогноза основных макроэкономических показателей на 2021−2023 годы, утвержденного правительством республики.

В правительстве ожидают прироста инвестиций в 2021 году на 13,5%, до $774 млн, в 2022 году — на 19%, до $924 млн, в 2023 году — на 26%, до $1,07 млрд. В 2019 году этот показатель составил $607 млн. Отмечается, что 67% прямых инвестиций было направлено на добычу полезных ископаемых.

По данным государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом, около 76% прямых иностранных инвестиций в Таджикистан поступили из Китая. Часть средств также поступила из России, Великобритании и Турции.