Казань, , 09:39 — REGNUM Из аэропорта «Казань» 21 августа состоялся первый авиарейс в Анталью после отмены ограничений на международное авиасообщение. Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.

Следите за развитием событий в трансляциях: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости», «Страны возобновляют авиасообщение и открывают границы — трансляция»

Борт авиакомпании AZUR air направился в Анталью в 04:10. На борту лайнера находилось 238 пассажиров.

Инфраструктура и персонал аэропорта полностью подготовлены к росту объёмов перевозок, и обслуживанию пассажиров и самолётов, направляющихся за рубеж.

В настоящее время аэропорт «Казань» совместно с авиаперевозчиками в оперативном режиме согласовывает график движения воздушных судов по международным направлениям.

С целью предотвращения распространения коронавируса всем прибывающим в Россию из-за границы гражданам необходимо выполнять требования Роспотребнадзора по соблюдению карантинных мер.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в соответствии с решением правительства РФ в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение, включён аэропорт «Казань».

Читайте также: Росавиация разрешила полёты за рубеж ещё из трёх российских городов