Лондон, , 09:33 — REGNUM В конце августа 2020 года во время аукциона Charterhouse с молотка пустят мотоцикл Ducati 851, владельцами которого являются два бывших ведущих британской телепередачи Top Gear. Об этом сообщается на веб-портале аукционного дома.

Отмечается, что в 1991 году мотоцикл принадлежал ведущему Джеймсу Мэю, однако позже он перепродал байк Ричарду Хаммонду.

Сведений о спортивном байке пока не очень много. Известно только, что мотоцикл оснащён двухлитровым 851-кубовым мотором максимальной мощностью 93 л. с.

Ожидается, что лот продадут за 12 тыс. фунтов стерлингов (более 1,1 млн руб.). Сборка модели Ducati 851 происходила в период с 1987 по 1992 года. Выставленный на торги мотоцикл является преемником Ducati 750 F1.

Ранее Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) зарегистрировал внешний вид электромотоцикла Aurus. Несмотря на то, что НАМИ числится как патентообладатель, созданием мотоцикла занимается концерн «Калашников».

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