Омск, , 09:24 — REGNUM Распределены средства трансферта на ежемесячные выплаты классным руководителям. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, регион на 2020 год получит на эти цели федеральные средства в размере 365,5 млн рублей (с учётом районного коэффициента).

Выплаты будут получать порядка 12 тысяч омских педагогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ежемесячные доплаты классным руководителям составят 5 тысяч рублей.

Кроме того, в Омской области сохранена региональная выплата за классное руководство — 40 рублей за одного обучающегося.

В 2019 году региональные выплаты за классное руководство составили 157 млн рублей. В этом году — 161,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, педагогам Саратовской области за классное руководство выплатят более 373 млн рублей.

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