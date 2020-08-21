Сеул, , 09:21 — REGNUM В период с 1 по 20 августа экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 7%, до $23,1 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт также сократился на 3,7%, до $1,65 млрд.

Экспорт полупроводников вырос на 2,9%, компьютеров и периферийных устройств — на 99,4%, однако экспорт нефтепродуктов, напротив, упал на 39%, автомобилей — на 10,1%, устройств беспроводной связи — на 29,3%.

Поставки в США увеличились на 6,2%, в Канаду — на 25,4%, однако в Китай сократились на 0,2%, во Вьетнам — 6,4%, в Евросоюз — на 1,8%, в Японию — на 9,7%.

Импорт за аналогичный период сократился на 12,8%, до $23,3 млрд. Торговый дефицит составил $290 млн.

Импорт полупроводников вырос на 14,7%, оборудования для производства полупроводников — на 37,9%, однако импорт сырой нефти сократился на 37,8%, автомобилей — на 11,2%.

В период с января по 20 августа 2020 года экспорт товаров из Южной Кореи составил $306,5 млрд, что на 10,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.