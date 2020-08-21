Москва, , 09:18 — REGNUM В июле 2020 года самым продаваемым в РФ новым авто D-класса стал Kia Optima. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В июле Kia Optima приобрели 1630 российских автолюбителей — на 31% больше, чем год назад.

На втором и третьем местах в D-сегменте соответственно разместились Hyundai Sonata (846 ед.; +15%) и Mazda6 (358 ед.; — 15%).

Далее идут: Mercedes-Benz С-Класса (312 ед.; +20%), BMW 3-Серии (212 ед.; — 43,6%), Audi A4 (98 ед.; — 60%) и BMW 2-Серии (93 ед.; 6 ед.).

Всего в прошлом месяце был продан 3861 автомобиль D-сегмента, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в июле 2020 года новые машины B-сегмента стали лидерами по продажам среди других сегментов авто в РФ. За отчётный месяц российским дилерам удалось продать 32 402 единицы машин B-сегмента (легковые автомобили) — на 23% больше, чем год назад.

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