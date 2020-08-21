Ханты-Мансийск, , 09:15 — REGNUM Жители четырёх домов в городе Урае (ХМАО) пишут письма и петиции, чтобы обратить внимание региональных властей на бедственное состояние их домов. Об этом сообщает пресс-служба отделения Общероссийского народного фронта в ХМАО.

Жители 17, 42, 45 и 51 микрорайона 1 Г обратились в региональный штаб ОНФ с общей проблемой — люди больше не могут жить в разваливающихся от сырости и дряхлости деревянных строениях.

Семья Нартдиновых со страхом наблюдает, как разрушается их квартира в доме №42. Здесь они живут тридцать лет. В последние годы буквально выживают.

«Зимой холод, пол горбатится, стены расходятся», — сообщила Зиля Нартдинова.

А пенсионерке Надежде Кайгородовой два года назад пришлось экстренно переселиться в маневренный фонд, так как внешняя стена дома выпала на улицу. Сейчас ей приходится платить за две квартиры: в маневренном фонде и в аварийном.

Стены заваливаются, крыша протекает, канализация не работает — жалобы жителей деревянных авариек Урая практически не отличаются. Ждать расселения перечисленных аварийных домов, по словам заместителя главы Урая Андрея Ашихмина, жильцам предстоит ещё два года. Так как срочно переселять в Урае нужно 40 домов, а финансов под эти мероприятия выделяется недостаточно.

Начальник городского управления по учёту и распределению муниципального жилья Светлана Белова сообщила о другой проблеме. На сегодня в Урае стоят ещё и 10 недорасселённых аварийных домов. Не все жильцы авариек готовы доплачивать за большее по квадратным метрам новое жильё и требуют денежную компенсацию. Региональные власти выделяют деньги лишь на возведение нового жилья для переселенцев, а не на компенсации. В 2020 году на эти цели в бюджете Урая было заложено только 17 млн рублей, а, чтобы выплатить компенсацию всем жильцам частично расселенных домов, требуется порядка 60 млн рублей. Меж тем частичное расселенные дома затратно и для городского бюджета, ведь полупустые аварийки приходится отапливать и обслуживать.

Активисты ОНФ в Югре обратился к главе региона Наталье Комаровой с просьбой изменить механизм выплаты компенсации жильцам хотя бы расселённых аварийных домов.

«Мы направили обращение губернатору региона и руководителю профильного департамента с просьбой изыскать возможность для изменения механизма выплаты компенсаций жителям аварийных домов, подлежащих сносу. Как мы выяснили, эта проблема остра не только для Урая, но и для других территорий ХМАО», — отметил сопредседатель ОНФ в Югре Владимир Меркушев.

Эксперт ОНФ в Югре Александр Ломакин отметил, что чиновники со скрипом признают явно ветхие и непригодные для жизни дома аварийными. К примеру, жильцам домов №№ 51 и 17 микрорайона 1 Г Урая, признания их домов аварийными придётся добиваться через суд и независимую экспертизу.

» Если люди сами не займутся вопросом, им придется ждать милости от города, а чиновники, судя по всему, сделают всё, чтобы оттянуть этот момент», — считает эксперт ОНФ в Югре Александр Ломакин.