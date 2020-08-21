Самара, , 09:01 — REGNUM 1,9 млрд рублей было привлечено из средств федерального бюджета на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Самарской области. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Николая Абашина, в настоящее время в рамках данной программы идет реконструкция и строительство объектов водоснабжения в Богатовском и Сергиевском районах. При этом уже освоено порядка 79% средств. Кроме этого, идет строительство объектов газоснабжения.

Так, отметил он, уже завершено строительство газопровода в поселке Яровой Красноярского района. А в поселках Рига и Горьковский этого района работы планируют завершить к ноябрю.

Министр добавил, что еще одно направление реализации программы — комплексная жилая застройка. Здесь работы будут завершены до 1 ноября 2020 года. А по направлению «Современный облик сельских территорий» уже освоено 66% средств.

Отмечается, что Самарская область уже подала 14 заявок в Минсельхоз РФ на финансирование проектов этой программы в следующем году.

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