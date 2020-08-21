Москва, , 08:54 — REGNUM В Москве появится здание в виде парохода. Дом построят северо-западе столицы в районе Южное Тушино, сообщили в Стройкомплексе.

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Дом-пароход площадью 6 тыс. кв. метров и разной этажности (от одного до шести этажей) расположится на другом берегу Канала им. Москвы, где находится Северный речной вокзал.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, в архитектуре здания — парохода будут элементы, напоминающие трубы и палубы корабля. Проект получил премию за лучшее архитектурно-градостроительное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве построят жилой дом изогнутой формы с витражными окнами.

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