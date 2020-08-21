Краснодар, , 08:53 — REGNUM Конкурс с ограниченным участием в электронной форме на реализацию третьего этапа первой очереди строительства автодороги с. Черниговское — пос. Дагомыс в Апшеронском районе объявило министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Контракт готовы заключить по цене до 2,54 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Этот участок трассы, которая затрагивает два региона России, будут строить за счёт бюджета Кубани. Начальная (максимальная) цена контракта — 2 543 482 197,6 рубля. Победителя определят 21 сентября 2020 года. Работы должны быть выполнены в несколько этапов до 30 ноября 2023 года. Оплачивать контракт также будут по частям: в 2020 году — 10 млн рублей, в 2021 году — 95 млн рублей, в 2022 году — 1,07 млрд рублей и в 2023 году — 1 368 482 197,6 рубля.

«На участке проектируемой автодороги наибольшее распространение получили водно-эрозионные процессы. Трасса проектируемой автодороги проходит по верхней части бассейна реки Пшеха, ближе к концу спускаясь в долину реки и пересекая её. К рассматриваемому участку автодороги стекает 30 ручьёв без названия», — отмечается в документации.

Напомним, Адыгее из резервного фонда правительства РФ в начале августа 2020 года было выделено дополнительно 0,5 млрд рублей на строительство дороги Черниговская — Дагомыс. Трасса проходит в горной части региона. Работы начались в 2019 году. Первый этап включал 10,3 километра и обошёлся в 1,94 млрд рублей.