Москва, , 08:52 — REGNUM По итогам июля 2020 года самым продаваемым китайским авто в России стал Chery Tiggo. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За месяц Chery Tiggo купил 841 человек — на 176,6% больше уровня продаж прошлого года.

На втором месте разместилась модель Haval F7. В июле текущего года её купили 712 автолюбителей. Здесь объёмы продаж выросли на 225% по сравнению с прошлым годом. Тройку лидеров замыкает Geely Atlas — 636 проданных экземпляров авто (-8,8%).

На четвертом и пятом местах находятся соответственно Geely Coolray (414 ед.) и Haval F7x (391 ед.).

Напомним, всего за прошедший месяц в РФ дилеры продали 4768 новых китайских машин — на 73% больше, чем год назад.

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