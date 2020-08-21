Сеул, , 08:56 — REGNUM В Южной Корее в течение двух месяцев подряд фиксируют рост индекса цен производителей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в июле 2020 года индекс цен производителей составил 102,68 пункта, что на 0,2% больше, чем месяц назад. Однако в годовом исчислении показатель сократился на 0,8%.

Известно, что в июне показатель вырос на 0,5%, в мае индекс остался неизменным.

Отмечается, что стоимость сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции выросла на 3,7%. В частности, цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 6% из-за продолжительного сезона дождей, продукция животноводства — на 3,3%, промышленных товаров — на 0,4% из-за восстановления мировых цен на нефть.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.