Москва, , 08:36 — REGNUM Малый и средний бизнес в Москве сможет арендовать по льготным ставкам 113 помещений, сообщил 21 августа вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Стоимость годовой аренды, по его словам, составит от 11,9 тыс. до 1,4 млн рублей. Больше всего объектов находится на юге города — 26.

«Льготная программа аренды коммерческих помещений позволяет московским предпринимателям создавать и развивать свой бизнес на прозрачных и выгодных условиях», — сказал Ефимов.

Он рассказал, что программа работает в столице около трёх лет, по ней малые и средние предприятия смогут арендовать помещения на срок до десяти лет по стоимости от 1 тыс. рублей в год за метр для подвальных помещений и от 4,75 тыс. рублей на первых этажах и выше. К этому моменту бизнес арендовал у города на таких условиях свыше 1,4 тыс. помещений.

Как сообщил глава департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, с начала года на льготных условиях реализовали 340 объектов по средней цене в 7,5 тыс. рублей.