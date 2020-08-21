Казань, , 08:37 — REGNUM Из-за введенных временных ограничений, связанных с пандемией, автотранспортные предприятия в Татарии за шесть месяцев текущего года перевезли пассажиров на 32% меньше, чем за аналогичный период в 2019 году. Об этом рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.

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С 30 марта из-за пандемии и введенных ограничений 85% транспортных предприятий, обслуживающих регулярные межмуниципальные маршруты, приостановили свою деятельность. С 12 мая все предприятия этой сферы после снятия ограничений возобновили деятельность.

По слова Егорова, грузооборот автотранспорта в первом полугодии текущего года увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Увеличение объемов перевозок связано с высокой покупательской активностью и потребностью в товарах первой необходимости, а также возросшей популярности интернет-магазинов в период самоизоляции.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с 29 июня открыли все детские и спортивные площадки. Возобновили деятельность детские лагеря отдыха. Также приступили к работе торговые центры площадью до 800 кв. метров. Разрешили приступить к межмуниципальным пассажирским перевозкам детей для доставки в лагеря отдыха.

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