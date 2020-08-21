Москва, , 08:31 — REGNUM По итогам июля 2020 года самое большое число новых электрокаров в России было продано в Москве. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В прошлом месяце жители российской столицы стали обладателями 13 новых автомобилей с электромотором.

Второй регион по количеству проданных электрокаров — Подмосковье. Здесь в июле было куплено восемь автомобилей на электротяге.

Третье место в региональном рейтинге разделили Приморский край и Иркутская область, где владельцами электромобилей стали по три автолюбителя. Ещё два электрокара приобретены в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Новосибирской и Тюменской областях.

Остальные 13 распределились по остальным субъектам РФ.

Напомним, в июле нынешнего года российские автодилеры реализовали 48 новых электрокаров — на 17,1% больше, чем в июле прошлого года.

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