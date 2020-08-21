Москва, , 08:20 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал старейшему кожевенному заводу России — ЗАО «Осташковский кожевенный завод» из Тверской области — во взыскании с «Совкомбанка» более 325 млн рублей. Спорная сумма фигурировала в деле как проценты «за пользование чужими денежными средствами». Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

В июле 2017 года судом был признан недействительным контракт, заключённый в 2012 году между ЗАО «Осташковский кожевенный завод» и АО «ВЭБ-Лизинг». С последнего в конкурсную массу были взысканы 3 182 872 298,5 рубля, а также восстановлена задолженность ЗАО перед АО в том же объёме. Тогда же, в июле 2017 года, «Совкомбанк» выдал компании «ВЭБ-Лизинг» банковскую гарантию «на сумму 3 182 872 298,5 рубля в счет исполнения обязательств перед ЗАО «Осташковский кожевенный завод» (бенефициар) в целях приостановления исполнения определения арбитражного суда».

После завершения рассмотрения спора по этому вопросу, а именно в январе 2018 года, завод обратился в банк с требованием уплатить 3,182 млрд рублей по банковской гарантии. Банк отказался осуществить выплату в заявленный заводом срок. Фактически данные обязательства перед тверским предприятием были исполнены АО «ВЭБ Лизинг» в мае-июне 2019 года. ЗАО посчитало отказ банка в выплате денежных средств по банковской гарантии «незаконным и необоснованным», что и послужило основанием для обращения в суд.

Судья отклонил требования о выплате более 325 млн рублей, которые фигурировали как проценты с суммы в 3,1 млрд рублей.

Напомним, завод работает в Тверской области с 1730 года, но в 2014 году предприятие было обанкрочено и на сегодня идёт формирование конкурсной массы.