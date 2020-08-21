Пермь, , 08:15 — REGNUM В Пермском крае ЗАО «СКБ» (входит в состав группы ПАО «Мотовилихинские заводы») получит беспроцентный целевой заём в размере 1 млрд рублей от компании «РТ-Капитал» (миноритарный акционер пермского завода входит в госкорпорацию «Ростех»), сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

Средства выделят в рамках комплексной антрикризисной программы, направленной на сохранение единственного в России артиллерийского завода полного цикла. Пермское предприятие получит деньги несколькими траншами до конца 2020 года для исполнения гособоронзаказа, объемы которого вдвое больше прошлогоднего.

Завод планирует отгрузку Министерству обороны РФ авиадесантной самоходной артиллерийско-миномётной установки «Нона-С», проведение капремонта буксируемых гаубиц «Мста-Б» и самоходных гаубиц «Гвоздика». Кроме того, предприятие модернизирует боевые машины реактивных систем залпового огня «Град» и продолжит работы над новым тяжелым огнеметом ТОС-2 («Тосочка») совместно с НПО «Сплав» АО «НПК «Техмаш», который был впервые представлен на параде Победы в Москве 24 июня 2020 года.

Стоит отметить, что госкорпорация «Ростех» в лице «РТ-Капитал» реализует комплексную антикризисную программу в отношении группы предприятий «Мотовилихинские заводы». Она предусматривает повышение операционной эффективности производства, развитие новых видов продуктов, насыщение гражданского и военного направления допзаказами, реструктуризацию производственной площадки и потенциальные кооперации «Мотовилихинских заводов» с промпредприятиями России.