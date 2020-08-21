Москва, , 08:13 — REGNUM По итогам июля 2020 года автолюбители России купили 48 новых электрокаров, что на 17,1% больше, чем в июле прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Аналитики агентства приводят данные, согласно которым лидером модельного рейтинга в данном сегменте стал Nissan Leaf. За месяц это авто купили 14 российских автолюбителей.

Второе место по популярности занимает модель Jaguar I-pace. Владельцами этой модели за указанный период стали 10 человек. На третьем месте разместился электрокар Tesla X — 8 единиц.

Четвёртое и пятое места заняли соответственно Tesla Model 3 (7 ед.) и Tesla Model S (4 ед.). Далее по списку идут кроссовер Audi E-Tron (3 ед.) и Hyundai Ioniq (2 ед.).

Ранее стало известно, что до конца 2020 года в городе Тольятти Самарской области начнётся производство электрокара Zetta. Стоить он будет 550 тыс. рублей.

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