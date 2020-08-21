Москва, , 08:09 — REGNUM Рубль 20 августа сильно подешевел к иностранным валютам в первые два часа торгов после открытия Мосбиржи. Такому открытию способствовало несколько негативных факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Во-первых, снижение нефтяных котировок, во-вторых, политический кризис в Беларуси, в третьих, опасения ввода новых санкций со стороны Запада.

Торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,67%, до 73,79 руб., евро/рубль — на 0,93%, до 87,56 руб., фунт/рубль — на 1,58%, до 97,54 руб.

В Белоруссии продолжает набирать силу протестное движение. Европейский союз не признал переизбрание Александра Лукашенко на выборах 9 августа.

Поскольку Белоруссия является частью Союзного государства, то при ухудшении ситуации и просьбе Лукашенко о помощи, Россия предоставит ему военную помощь согласно пунктам, которые прописаны в Договоре о коллективной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Использование российских войск в Белоруссии негативно отразится на российских активах.

Алексея Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое. Предполагается, что его отправили.

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет пристально следить за ситуацией с Алексеем Навальным и поручил госсекретарю Майку Помпео докладывать о его состоянии. Запад может обвинить Кремль в покушении на известного оппозиционера и ввести новые санкции.

Сегодня, 21 августа, на торгах в Азии нефть Brent торгуется на уровне $45. Продавцы пытались пробить поддержку $44,50, но попытка не увенчалась успехом. Цена за 55 минут восстановилась с $44,00 до $44,96.

Несмотря на повышение цена на нефть, при негативном внешнем фоне рубль может продолжить сдавать позиции иностранным валютам. Ближайшая цель 74,70 руб. Спасением для него остается налоговый период.

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