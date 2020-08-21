Иркутск, , 08:07 — REGNUM На защиту от наводнений 11 населённых пунктов Иркутской области будет израсходовано 6,9 млрд рублей, причём 1,89 млрд рублей поступит из федерального бюджета в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба иркутского губернатора и со ссылкой на слова директора Управления капитального строительства Иркутской области Евгения Харитонова.

Он также отметил, что в пострадавших от наводнений территориях уже строится семь защитных сооружений, ещё по четырём объектам разрабатывается проектная документация. Самые сложные инженерные объекты защиты создают на реке Ия в Тулуне и на реке Уда в Нижнеудинске. Суммы контрактов по ним составляют 1,05 млрд рублей и 1,89 млрд рублей соответственно. Строительные работы там были начаты в июне. Специалисты завозят грунт, отсыпают тела дамб. По обоим объектам будут завершены в декабре 2021 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощнейшиее наводнение произошло в Иркутской области летом 2019 г. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация во многом повторилась. Наиболее пострадали Тулун, Нижнеудинск и близлежащие населённые пункты. Президент России Владимир Путин трижды побывал в Приангарье, лично решая проблемы попавших в беду людей.