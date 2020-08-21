Барнаул, , 07:55 — REGNUM Погодные условия самым неблагоприятным образом сказались на качестве урожая овса в Алтайском крае. Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на слова директора алтайского филиала «Центра оценки качества зерна» Марии Шостак, поступившие партии имеют низкий натурный вес, очень много щуплого зерна.

«Такой овёс сложно применить для переработки хлопьев. И это может сказаться на нашей переработке, на тех предприятиях, которые выпускают хлопья, зерновые завтраки и перерабатывают эту культуру», — пояснила эксперт.

Окончательные выводы можно будет сделать после окончания уборки яровых культур, а она только начинается в регионе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим ЧС в связи с засухой введён в Алтайском крае с 10 июля. К началу августа 2020 г. от засухи пострадали 238 хозяйств из 30 муниципальных образований региона. Площадь гибели сельскохозяйственных культур составила 159,1 тысячи гектаров.

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