Барнаул, , 07:47 — REGNUM В Алтайском крае побывал спецпредставитель Минсельхоза России Роман Некрасов. Как сообщают «Вести-Алтай», поводом для его визита стала не только небывалая засуха, но и нашествие лугового мотылька, который практически полностью уничтожил посадки в десятках районов.

«Листовой аппарат полностью уничтожен вредителем, луговой мотылёк доел всё то, что не смогла уничтожить засуха», — отметил директор департамента Минсельхоза РФ Роман Некрасов, осмотрев подсолнечник.

Напомним, луговой мотылёк является особо опасным вредителем. При концентрации пяти его гусениц на квадратный метр урожайность снижается на 60%. Но в Алтайском крае этим летом наблюдалась гиперконцентрация — сотни и даже тысячи гусениц на каждый квадрат поля и полное уничтожение урожая.

Как уже сообщало ИА REGNUM, к началу августа 2020 г. площадь гибели сельскохозяйственных культур из-за засухи в Алтайском крае составила 159,1 тысячи гектаров.

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