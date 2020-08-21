Москва, , 07:46 — REGNUM Арбитраж Москвы 20 октября 2020 года проверит обоснованность банкротного иска к компании, аффилированной с «Газпромом» — ООО «Газэнергосеть ресурс», передаёт ИА REGNUM.

Истцом выступает московское ООО «Скандойл М», которое обратилось с соответствующим иском 10 августа 2020 года. Дело к производству 19 августа было принято судьёй Гончаренко.

В качестве временного управляющего для ответчика предложен Денис Шведов — член САУ «Авангард».

В октябре 2019 года арбитраж удовлетворил иск «Скандойл М» к «Газэнергосеть ресурс», взыскав долг в размере 1 369 514,02 рубля 2 копеек по договору поставки нефтепродуктов. Истец оплатил партию, но ответчик не поставил товар в срок.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в апреле 2008 года для оптовой торговли моторным топливом. Владеет ею ООО «Газораспределение инвест проект», которое в свою очередь принадлежит компании «Газораспределение инвест» (собственник — 97,82% АО «Газпром Газораспределение»).