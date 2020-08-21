Магадан, Магаданская область, , 07:31 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов намерен добиться строительства железной дороги до Магадана, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе совещания правительства Колымы Носов сказал:

«Мы заявляемся, и мы договорились об этом. Считаю, что это надо делать. На 35-й год в программу пусть она будет. Строительство железной дороги до Магадана. Пусть это далеко, но пусть это будет в планах».

Губернатор пояснил, что во время совещания в Благовещенске с участием главы правительства РФ Михаила Мишустина у него состоялся разговор с руководством РЖД о планах по строительству железной дороги до Магадана в 2035 году.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирам поездов дальнего следования Дальневосточная железная дорога предлагает новую востребованную услугу «Питание к вагону». На данный момент ею могут воспользоваться пока лишь пассажиры на станции Хабаровск-1.