Барнаул, , 06:50 — REGNUM Министерство образования Алтайского края обнародовало данные о ходе поэтапной замены школьных автобусов, осуществляющих регулярные маршрутные школьные перевозки. Как сообщает официальный сайт ведомства, работа ведётся в рамках государственной программы «Развитие образования в Алтайском крае».

На эти цели из краевого бюджета выделены 50 млн рублей. Закуплены 13 автобусов «ПАЗ», семь автобусов «ГАЗ». Два автобуса уже направлены в Алейский и Завьяловский районы.

«Школа получила новый школьный автобус. Для нас это очень радостное событие. Автобус будет доставлять наших учащихся на спортивные соревнования, олимпиады, конкурсы», — отметила директор Глубоковской школы Завьяловского района Инна Шнель.

Транспортные средства заменят на школьных маршрутах автобусы с предельным сроком эксплуатации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наличие школьных автобусов в Алтайском крае особенно актуально в связи с тем, что почти половина его жителей проживает в сельской местности, где ежегодно закрываются десятки малокомплектных школ. Ученикам приходится ездить за десятки километров в другие учебные заведения.

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