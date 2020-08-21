Горно-Алтайск, , 06:49 — REGNUM За первые шесть месяцев 2020 года в Республике Алтай построено 550 новых квартир общей площадью более 44 тыс. кв. метров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это составило 103% к соответствующему периоду прошлого года.

«Индивидуальные застройщики за счет собственных и заемных средств ввели в эксплуатацию 41,9 тыс. квадратных метров жилых домов, что составляет 95,2% от общего ввода по республике и на 2% меньше уровня соответствующего периода прошлого года», — отметили в правительстве.

Наибольший рост объём строительства жилья зафиксирован в Улаганском, Шебалинском, Чемальском районах и городе Горно-Алтайск.

Как отмечается, более точные данные о жилищных условиях граждан будут получены в ходе Всероссийской переписи населения, которая пройдёт в 2021 году.

Тем временем в республике продолжают фиксировать нарушения в сфере долевого строительства. Как сообщало ИА REGNUM, муниципальное предприятие, собрав деньги с дольщиков на возведение 10-этажного дома, построило лишь один этаж. По данным прокуратуры, было похищено около 15,8 млн рублей.

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