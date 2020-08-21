Вашингтон, , 04:46 — REGNUM Решение приостановить с 7 октября авиасообщение с 15 городами США приняла американская авиакомпания American Airlines в связи с угрозой распространения нового коронавируса, сообщается на сайте перевозчика.

Речь идет о небольших населенных пунктах: Нью-Виндзор в штате Нью-Йорк, Дель-Рио в Техасе, Спрингфилд в Иллинойсе, Су-Сити и Дабек в Айове, Флоренс в Южной Каролине, Гринвилл в Северной Каролине, Хантингтон в Западной Вирджинии, Джоплин в Миссури, Каламазу в Мичигане, Лейк-Чарльз в Луизиане, Нью-Хейвен в Коннектикуте, Розуэлл в Нью-Мексико, Стиллуотер в Оклахоме и Уильямспорт в Пенсильвании.

Ограничения будут действовать до 3 ноября, но могут быть продлены, исходя из ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Associated Press распространило информацию от том, что American Airlines намерена в октябре отменить примерно 700 рейсов в 15 аэропортах США.

Читайте ранее в этом сюжете: American Airlines приостановит полеты в 15 городов США