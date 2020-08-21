Москва, , 03:50 — REGNUM Арбитраж Москвы ещё на полгода продлил конкурсное производство АО «Группа Е4», которым ранее руководил бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов, проходящий фигурантом уголовного дела. Банкротная процедура в отношении инжиниринговой компании, которая работала в составе бизнес-группы RU-COM, продлится до 17 февраля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

На 17 февраля также назначено рассмотрение отчёта конкурсного управляющего Игоря Вышегородцева по итогам его деятельности. При рассмотрении отчёта на августовском заседании далеко не все кредиторы были довольны им. Так «представитель ПАО «ОГК-2» возражал по представленному отчёту конкурсного управляющего», но возражений о продлении процедуры не имел.

Напомним, некогда крупная компания, работавшая в десятке регионов России, была обанкрочена в 2016 году, пройдя через процедуру наблюдения. Руководящие должности Михаил Абызов занимал в фирме до назначения на министерский пост. По информации СМИ, он же и контролировал актив через одно из юрлиц. На сегодня в рамках банкротного дела «Группы Е4» к Абызову и ряду других бывших топ-менеджеров есть требования о взыскании около 34 млрд рублей в форме субсидиарной ответственности.

Сам же Михаил Абызов является фигурантом уголовного дела, возбуждённого по ряду статей, в том числе о мошенничестве, создании преступной группы, легализации денежных средств и т.д. В середине августа 2020 года расследование дела было завершено.