Минск, , 03:32 — REGNUM Поддержка Евросоюзом белорусского народа в размере €53 млн не выглядит «щедрой», заявил 20 августа премьер-министр республики Роман Головченко в эфире государственного канала ОНТ.

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«Хочу сказать, я удивился, что как-то не очень щедро», — сказал он.

По его словам, подобное решение Еврокомиссии не имеет смысла комментировать. При этом Головченко напомнил, что на различные программы в «небольших странах» Евросоюз выделял большие суммы, например, на реализацию программ в образовании и здравоохранении в Молдавии — €100 млн.

Напомним, 19 августа председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит €53 млн белорусскому народу, из них €50 млн — на борьбу с коронавирусом, остальные деньги предназначались для поддержки протестующих, недовольных результатами выборов президента.

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